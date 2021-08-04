Горняк22: Алтайских предпринимателей приглашают пройти обучение по губернаторской программе

В Алтайском крае продолжается прием заявок на обучение по губернаторской программе подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.

В программе могут принять участие руководители и специалисты малого и среднего бизнеса, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее 3 лет и на предприятии не менее года.

Учебный курс разработан согласно рекомендациям действующих представителей предпринимательства региона. Наибольший акцент делается на занятия, в которых специалисты получат представление об актуальных задачах в области создания и развития своего дела. Эксперты программы имеют практический опыт в преподаваемых предметных областях.

Базой для обучения станет региональный центр «Мой бизнес» и центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС. Во время обучения можно будет получить современные знания и практические навыки в организации командной работы в бизнесе, налогообложении, технологии эффективных коммуникаций и другие.

Программа финансируется из средств краевого бюджета и предполагает профессиональную переподготовку. Наиболее успешные слушатели получат шанс стажироваться на ведущих российских предприятиях. Всем, окончившим образовательную программу и прошедшим аттестацию, выдадут дипломы о профессиональной переподготовке.

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Алтайская правда