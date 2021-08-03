ГОРНЯК22 03.08.2021
Образование

Горняк22: 274 человека заразились и 17 скончались от коронавируса за сутки в Алтайском крае

Горняк22
1 час Ago

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 274 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 73 пациента, умерло 17 человек, все — от COVID-19.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Барнауле (91), Бийске ( 31), Рубцовске (20), Заринске и Новоалтайске – по 12 заболевших. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составило 62 639 человек.

На 2 августа лечатся в ковидных госпиталях 3 282  человека с коронавирусом и 574 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них в ятжелом состоянии – 823, подключено к аппаратам ИВЛ – 239.

Минздрав края развернул 4670 коек, в резерве — 814.

Всего в Алтайский край поступило 543 713  комплектов вакцины. На утро 2 августа прививается 499144 человека: 118 241 получили первую прививку, 380 491 полностью привиты. Еще 412  жителей региона вакцинировались повторно. 

Алтайская правда

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