Горняк22: Более 162 млн рублей направили образовательным учреждениям Барнаула на подготовку к учебному году

На ремонт и благоустройство школ и детских садов в Барнауле к новом учебному году выделили более 162 млн рублей.

31 июля глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание в школе №84, чтобы оценить ход подготовки к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

«Для подготовки образовательных организаций к 1 сентября из городского бюджета выделено более 162 миллионов рублей. Это вдвое больше чем в прошлом году. На эти средства капитальный и текущий ремонт сделают в 235 школах и детских садах. В 11 образовательных организациях проведут благоустройство прилегающих территорий, в 8 — замену деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты. В 10 учреждениях предусмотрены ремонт и модернизация спортивных объектов». – отметил глава города.

По словам Вячеслава Франка, при подготовке школ и детских садов к учебному году в приоритете стоят мероприятия по обеспечению безопасности детей — организация охраны в учреждении, установка видеонаблюдения, выполнение требований пожарной безопасности и ремонт зданий.

Напомним, с 26 июля по 13 августа в Барнауле проводится приемка образовательных организаций к новому 2021/2022 учебному году. Комиссия проверит 289 организаций, из них 261 – муниципальная образовательная организация, 28 – краевых.

Фото: Михаил Полубедов, сайт «Вечерний Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда