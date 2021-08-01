ГОРНЯК22 02.08.2021
Образование

Горняк22: В июле зарегистрировали максимальное число смертей от COVID-19 за все время пандемии

Горняк22
18 часов Ago

Число смертей из-за коронавируса в России в июле стало максимальным за все время эпидемии.

По подсчетам ТАСС и оперштаба, в июле количество смертей от ковида по всей стране выросло почти в два раза по сравнению с прошлым месяцем и превысило показатель смертности в общем.

С 1 по 31 июля штаб сообщил о 23 349 летальных исходах. В  июне их было 13 713. Предыдущий максимальный показатель фиксировали в декабре 2020 года. Тогда насчитывалось 17 124 смертельных случая.

Напоминаем, что данные штаба являются неполными. Он учитывает только те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Также в ТАСС отмечают, что в июле штаб сообщил о 751 274 новых случаях заражения против 442 682 месяцем ранее. Прирост заболеваемости составил 69,7%.

Алтайская правда

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