Горняк22: В Алтайском крае школы будут работать по «пятидневке»

Все школы Алтайского края перейдут на пятидневную рабочую неделю.

Планируется, что с сентября 2022 года школьники края будут учиться в режиме «пятидневки». Об этом сообщает издание «Толк» со ссылкой на слова министра образования Алтайского края Максима Костенко.

Это нужно, чтобы соответствовать новым образовательным стандартам (ФГОС). В августе краевое министерство образования выступит с этим предложением к муниципалитетам, районным комитетам и директорам школ.

«С учетом требований текущего ФГОСа, который действует еще год, мы предлагаем конкретные шаги школам для плавного перехода на пятидневку. В новых стандартах мы видим все необходимые ресурсы для того, чтобы этот переход осуществить», – отмечает Максим Костенко.

Напомним, сейчас около 50% всех алтайских школ продолжают работать по «старой», шестидневной системе.

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Алтайская правда