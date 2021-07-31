Горняк22: В Барнауле бригады скорой помощи получили экспресс-тесты для диагностики COVID-19
Бригады скорой медицинской помощи из Барнаула получили экспресс-тесты для определения коронавируса у пациентов. Теперь, приехав на вызов, врачи смогут узнать заражен человек или нет через 20 минут.
Тестирование больных будет проводиться строго по показаниям, определенным приказом регионального Минздрава. Обследоваться на COVID-19 будут больные, подлежащие госпитализации. Эта мера позволит значительно снизить риски заражения пациентов в многопрофильных стационарах, пишет краевйо Минздрав.
60 млн рублей на приобретение тест-системы для проведения ПЦР диагностики и экспресс-тестов в количестве 15 тысяч были выделению из краевого бюджета.