ГОРНЯК22 31.07.2021
Образование

Горняк22: В Барнауле бригады скорой помощи получили экспресс-тесты для диагностики COVID-19

Горняк22
6 часов Ago

Бригады скорой медицинской помощи из Барнаула получили экспресс-тесты для определения коронавируса у пациентов. Теперь, приехав на вызов, врачи смогут узнать заражен человек или нет через 20 минут.

Тестирование больных будет проводиться строго по показаниям, определенным приказом регионального Минздрава. Обследоваться на COVID-19 будут больные, подлежащие госпитализации. Эта мера позволит значительно снизить риски заражения пациентов в многопрофильных стационарах, пишет краевйо Минздрав.

60 млн рублей на приобретение тест-системы для проведения ПЦР диагностики и экспресс-тестов в количестве 15 тысяч были выделению из краевого бюджета.

Алтайская правда

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