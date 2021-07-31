ГОРНЯК22 31.07.2021
Образование

Горняк22: В Алтайском крае появятся свои урбанисты

Горняк22
6 часов Ago

Алтайский филиал РАНХиГС начнет обучение студентов по программе «Градостроительство». Образовательная программа подготовит магистров, обладающих знаниями в области функционирования и развития городов.

Новая специальность будет интересна не только любителям урбанистики, но и действующим руководителям в сферах градостроительства, девелопмента, транспортного планирования. Выпускники направления смогут принимать управленческие решения о развитии города, участвовать в проектировании пространств и формировать соответствующую документацию.

Как сообщает пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС, проект предлагает очно-заочное обучение на протяжении двух лет и пяти месяцев. В образовательную программу входит более 20 профильных дисциплин. Папример, правовое обеспечение градостроительной деятельности, психология города, развитие субъектов культурного наследия, экологические системы современного города.

Студенты получат возможность практики с последующим трудоустройством в органах исполнительной власти, местного самоуправления, коммерческих и бюджетных организациях и научно-исследовательских учреждениях.

На сегодняшний день Алтайский филиал РАНХиГС – единственный за Уралом вуз, где реализуется магистерская программа в области урбанистики. 
 

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Алтайская правда

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