ГОРНЯК22 31.07.2021
Образование

Горняк22: Почти на 17% вырастут оклады алтайских педагогов в новом учебном году

Горняк22
6 часов Ago

В результате индексации почти на 17% вырастут оклады педагогов Алтайского края. Зарплаты увеличатся за счёт средств регионального и федерального бюджетов.

В рамках образовательной инициативы губернатора Алтайского края Виктора Томенко  «Современный учитель Алтая»  было принято решение о поэтапной индексации окладов педагогических работников.

Как информирует Министерство образования и науки Алтайского края, индексация окладов на 16,5% пройдет в два этапа.

  • С 1 сентября 2021 года произойдет увеличение на 12% за счет средств краевого бюджета.
  • С 1 октября 2021 года – более чем на 4% за счет средств, выделенных из федерального бюджета.

Работа по повышению окладов на этом не закончится и будет продолжаться постоянно.

Алтайская правда

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