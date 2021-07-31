Горняк22: Почти на 17% вырастут оклады алтайских педагогов в новом учебном году

В результате индексации почти на 17% вырастут оклады педагогов Алтайского края. Зарплаты увеличатся за счёт средств регионального и федерального бюджетов.

В рамках образовательной инициативы губернатора Алтайского края Виктора Томенко «Современный учитель Алтая» было принято решение о поэтапной индексации окладов педагогических работников.

Как информирует Министерство образования и науки Алтайского края, индексация окладов на 16,5% пройдет в два этапа.

С 1 сентября 2021 года произойдет увеличение на 12% за счет средств краевого бюджета.

С 1 октября 2021 года – более чем на 4% за счет средств, выделенных из федерального бюджета.

Работа по повышению окладов на этом не закончится и будет продолжаться постоянно.

Алтайская правда