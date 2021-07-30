Горняк22: Свыше 300 млн рублей выделили из бюджета Алтайского края на строительство новой школы

Новую школу на 140 учащихся начали строить в селе Шарчино Тюменцевского района Алтайского края. На ее строительство из краевого бюджета выделили около 300 млн рублей.

На текущий момент строительство школы только начинается. Вырыт котлован , установлено основание под фундамент здания. Ведутся работы по установке бетонных блоков.

Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, по проекту на первом этаже будут кабинеты начальных классов, предметные кабинеты, спортивный зал, гардероб, кабинет логопеда и столовая. На втором этаже разместятся опять же предметные кабинеты, а также компьютерный класс, библиотека, учительская и актовый зал.

«Весь коллектив очень рад, что долгожданная стройка началась. Это радостное событие позволяет нам надеяться, что уже через год, наши ученики будут заниматься в стенах новой современной школы», — поделилась директор Шарчинской школы. Фото: educaltai.ru

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Тюменцевский район

Алтайская правда