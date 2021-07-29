Горняк22: Еще 270 человек заразились ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки зафиксировали 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 104 пациента, умерло 22 человека.

В ковидных госпиталях проходят лечение с коронавирусной инфекцией 3252 человека. Еще 620 пациентов со схожей вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 817 человек, из них на аппаратах ИВЛ – 258. 66 «бессимптомников» и 629 заболевших вирусной пневмонией находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Общее число заболевших в крае составляет 61 263 человека, 4 155 из них -дети. За все время выздоровело всего 48 732 человека. Умерло 3 892 человека. Из 61 263 заболевших коронавирус подтвердился у 15 027 больных внебольничной пневмонией. 37 915 случаев у заболевших ОРВИ, 8 321 — у «бессимптомников».

Региональный минздрав развернул 4 670 коек, к кислороду имеют подключение 3 486, с ИВЛ – 329. В резерве 798 коечных мест.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 540 233 комплекта вакцины против коронавируса.

На утро 28 июля прививается 466 370 человек. 115 882 человека получили первый компонент вакцины, 350 448 человек привиты полностью.

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Алтайская правда