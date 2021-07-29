Горняк22: В Алтайском крае за четыре года потратили почти 15 млрд рублей на школы и детские сады

В Алтайский край с 2018 по 2021 годы направили около 15 млрд рублей на капитальный ремонт и строительство образовательных учреждений.

В регионе построили и отремонтировали в общей сложности 850 объектов образования. Об этом сообщают в пресс-службе министерства образования и науки края.

За период с 2018 по 2020 годы в регионе построили 8 новых школ и 11 детских садов. Капитальный ремонт провели в 560 учреждениях.

Прямо сейчас ремонтируют 75 объектов, а строят 8 школ и 15 детских садов.

Кроме того, в рамках краевой адресной инвестиционной программы разрабатывается 15 новых проектов по строительству школ и 4 – по строительству детских садов.

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Алтайская правда