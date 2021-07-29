ГОРНЯК22 29.07.2021
Образование

Горняк22: Всего 20% выпускников педвузов идут работать по профессии

Горняк22
11 часов Ago

Среди выпускников педагогических вузов только 10–20% остаются в профессии. Об этом в репортаже ТВЦ рассказала директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

Сегодня кадровый голод в сфере школьного образования составляет 250 тысяч человек. Большинство выпускников педвузов пугают маленькие зарплаты, отсутствие творчества из-за бюрократии, а также проблемы в школьных коллективах. А еще  избалованные дети и требовательные родители.  

«Дети сейчас, как правило, сложные. Работать с ними нелегко. Поэтому многие молодые учителя довольно быстро уходят. 24% учителей, которые сейчас работают в школах, говорили нам, что молодежь ничего не должно привлекать в школе, по их мнению. То есть они сами работают в школе, но считают, что молодые педагоги не должны идти в школу, потому что это тяжелый, изматывающий труд», — сообщила Татьяна Клячко.

В этом году количество абитуриентов  в педвузах увеличилось на 15,4%. Но, как отмечает эксперт, во-первых, часть абитуриентов выберут другие вузы. Во-вторых, не все поступившие закончат их. И, в-третьих,  лишь часть из выпускников пойдет работать в школы.

Проблема дифференцирована по стране. Если в крупных городах, например в Москве, большой конкурс и молодых учителей не берут на работу, то в регионах, особенно в сельской местности – острая нехватка педагогов. В целом сокращение школ в сельской местности – общемировая тенденция.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Барнауле решили проблему с зачислением первоклассников в некоторые школы

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Алтайский госуниверситет в топ-100 лучших российских ВУЗов по версии Forbes

Горняк22: Алтайский госуниверситет в топ-100 лучших российских ВУЗов по версии Forbes

Горняк22
11 часов Ago
Алтайский государственный университет занял место в списке Forbes. Журнал Forbes представил рейтинг лучших российских ВУЗов. В лонг-лист вошли 502 российских высших учебных заведения. При...
Алтапресс: «Школа больших возможностей» Алтайского филиала РАНХиГС: яркие итоги проекта

Алтапресс: «Школа больших возможностей» Алтайского филиала РАНХиГС: яркие итоги проекта

Горняк22
1 день Ago
«Школа больших возможностей»: яркие итоги проекта. Алтайский филиал РАНХиГС. Профориентационно-образовательный проект Алтайского филиала РАНХиГС «Школа больших возможностей» привлекает все больше...
Алтапресс: Преподаватели вуза проконтролировали соблюдение прав человека в местах принудительного содержания

Алтапресс: Преподаватели вуза проконтролировали соблюдение прав человека в местах принудительного содержания

Горняк22
2 дня Ago
Институт общественного контроля в Алтайском крае является системным и постоянно действующим процессом. Работа по организации и осуществлению общественного контроля требует экспертной поддержки. Ее обеспечивают преподаватели...

Читать по теме:

ВТОПЕ: