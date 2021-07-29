Горняк22: Всего 20% выпускников педвузов идут работать по профессии

Среди выпускников педагогических вузов только 10–20% остаются в профессии. Об этом в репортаже ТВЦ рассказала директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

Сегодня кадровый голод в сфере школьного образования составляет 250 тысяч человек. Большинство выпускников педвузов пугают маленькие зарплаты, отсутствие творчества из-за бюрократии, а также проблемы в школьных коллективах. А еще избалованные дети и требовательные родители.

«Дети сейчас, как правило, сложные. Работать с ними нелегко. Поэтому многие молодые учителя довольно быстро уходят. 24% учителей, которые сейчас работают в школах, говорили нам, что молодежь ничего не должно привлекать в школе, по их мнению. То есть они сами работают в школе, но считают, что молодые педагоги не должны идти в школу, потому что это тяжелый, изматывающий труд», — сообщила Татьяна Клячко.

В этом году количество абитуриентов в педвузах увеличилось на 15,4%. Но, как отмечает эксперт, во-первых, часть абитуриентов выберут другие вузы. Во-вторых, не все поступившие закончат их. И, в-третьих, лишь часть из выпускников пойдет работать в школы.

Проблема дифференцирована по стране. Если в крупных городах, например в Москве, большой конкурс и молодых учителей не берут на работу, то в регионах, особенно в сельской местности – острая нехватка педагогов. В целом сокращение школ в сельской местности – общемировая тенденция.

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Алтайская правда