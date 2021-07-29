Горняк22: Алтайский госуниверситет в топ-100 лучших российских ВУЗов по версии Forbes

Алтайский государственный университет занял место в списке Forbes.

Журнал Forbes представил рейтинг лучших российских ВУЗов. В лонг-лист вошли 502 российских высших учебных заведения. При этом не оценивали вузы без бюджетных мест.

Алтайский государственный университет занял в рейтинге 59 строчку среди всех вузов России. Выше Алтайского госуниверситета расположились только участники проекта «5–100», федеральные университеты, вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

В АГУ также отметили, что классический университет без учета перечисленных участников рейтинга входит и в топ-10 региональных вузов. В этом списке, в том числе, расположились национальные исследовательские и федеральные университеты.

Отмечают, что при составлении рейтинга учитывали такие метрики, как «Качество образования», «Международная деятельность», «Востребованность выпускников» и «Качество нетворкинга». В частности, по метрике «Качество образования» АГУ набрал 15,51 балла, что соответствует 28 позиции среди всех вузов России.

Алтайская правда