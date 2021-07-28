Горняк22: Смертей больше, заражений меньше: сводка по COVID-19 на 27 июля в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае заразились коронавирусом 266 человек. Выздоровело 72 пациента, умерло — 23.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 993 человека, 4 135 из них — дети. Выздоровело всего 48 628 человека. Умерло 3 870 .

По состоянию на 27 июля в инфекционных госпиталях лечатся от ковида 3 268 человек, от вирусной пневмонии 644 пациента.

Количество тяжелобольных – 786, к аппарату ИВЛ подключено 230 человек.

Дома лечатся от коронавируса 64 человека с бессимптомным течением болезни. Еще 683 пациента с вирусной пневмонией проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 329. Резервных коек 758.

Из 60 993 заболевших коронавирус подтвердился у 14 977 больных внебольничной пневмонией. 37 714 случаев у заболевших ОРВИ, 8 302 случая у «бессимптомников».

В Алтайский край поступило 536 801 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции.

На утро 27 июля прививается 461 769 человек. Из них 117 408 человек получили первый компонент вакцины, 344 361 человек привиты полностью.

Алтайская правда