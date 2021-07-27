ГОРНЯК22 27.07.2021
Образование

Горняк22: Антиковидные меры в Барнауле будут жестче контролировать

Горняк22
6 часов Ago

В Барнауле усилят контроль за антиковидным режимом.

Глава города Вячеслав Франк на аппаратном совещании поручил руководителям профильных комитетов оценить проводимые в Барнауле антиковидные ограничения. А еще усилить контроль антковидных правил.  Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

На совещание глава краевой столицы отметил, что число заболевших в городе не уменьшается. Нарушение масочных правил регулярно выявляют в ходе рейдов.

«К сожалению, мы фиксируем то 90 до 100 новых выявленных инфицированных в день. Кроме того, в ходе рейдов, проводимых полицией, Роспотребнадзором, районными администрациями, на предприятиях торговали и общепита, а также сферы услуг по-прежнему фиксируются нарушения указа Губернатора, рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал Вячеслав Франк. 
 

Лариса Зубова, начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказала, что на данные момент в Барнауле выявлено 100 вновь инфицированных коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии – около 22 тыс. барнаульцев перенесли ковид. Зубова отмечает, что рост заболеваемости сейчас наблюдается у людей возрастной группы 30–40 лет. Эффективной мерой по борьбе с вирусом начальник отдела надзора за гигиеной считает вакцинацию. Она сказала, что в крае недостатка в вакцине нет. В планах привить не меньше 60% работников, которые по профессии попали в список обязательных к вацинации.

Напомним, с 27 июля в регионе вводят обязательную вакцинацию для отдельных групп людей.

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Барнаул 

Алтайская правда

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