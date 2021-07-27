ГОРНЯК22 27.07.2021
Образование

Горняк22: В Барнауле решили проблему с зачислением первоклассников в некоторые школы

Горняк22
6 часов Ago

26 июля на оперативном совещании в правительстве края рассмотрели вопрос об устройстве детей в первые классы барнаульских школ. Об этом проинформировал губернатора Виктора Томенко министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Ранее Виктор Томенко поручил навести порядок с зачислением первоклассников в отдельные школы в Индустриальном районе Барнаула. Министр образования сообщил, что сегодня удалось снять напряженность по большинству моментов.  На контроле только остались 4 случая, пишет пресс-служба губернатора края.

«В настоящее время вопрос решается по четырем семьям с точки зрения удобства. Всем остальным дали предложения, семьи согласились и первоклассников зачислили», — сообщил Максим Костенко.

В целом по краю отмечается профицит мест для первоклассников. По слова министра, в этом году в школы региона будут зачислены порядка 30 тысяч первоклассников. При этом в начальных школах насчитывает примерно 40 тысяч мест.

В Барнауле организовано более 10 тысяч мест при ожидаемых 9,5 тысячах первоклашках. Сложности возникли лишь в новых микрорайонах в Индустриальном районе. 

Виктор Томенко поручил продолжать отслеживать ситуацию с устройством детей в первые классы.

Максим Костенко также отметил, что новые школы в краевом центре  будут возводить с учетом текущей демографической ситуации. Он отметил, что  для Барнаула нужны большие школы, поэтому впервые появится учебное заведение на 1100 мест.

Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, что при поддержке региональных властей решается задача по увеличению мест в общеобразовательных учреждениях. Строятся два пристроя и школа в «Спутнике». В совокупности только в Индустриальном районе появится 1350 мест, с уплотнением – полторы тысячи.

Алтайская правда

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