Горняк22: Врач назвал «пофигизм» россиян причиной высокой смертности от коронавируса

Высокий процент смертности от коронавируса врач объяснил «безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям».

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов обратил внимание на то, что, несмотря на снижение заражаемости, количество смертей от ковида не уменьшается. Летальность при осложнении болезни может достигать 40–50%.

При этом, уверен врач, основной причиной тяжелого течения инфекции являются не мутации. А защитить может только вакцина, пишет Лента.ру.

«Ухудшение ситуации вызвано отсутствием иммунной прослойки, коллективного популяционного иммунитета, отменой и ослаблением карантинных мероприятий, безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям, даже игнорирование их, и низкими темпами вакцинации», — объяснил он.

Алтайская правда