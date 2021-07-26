ГОРНЯК22 26.07.2021
Образование

Горняк22: Врач назвал «пофигизм» россиян причиной высокой смертности от коронавируса

Горняк22
1 час Ago

Высокий процент смертности от коронавируса врач объяснил «безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям».

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов обратил внимание на то, что, несмотря на снижение заражаемости, количество смертей от ковида не уменьшается. Летальность при осложнении болезни может достигать 40–50%.

При этом, уверен врач, основной причиной тяжелого течения инфекции являются не мутации. А защитить может только вакцина, пишет Лента.ру.

«Ухудшение ситуации вызвано отсутствием иммунной прослойки, коллективного популяционного иммунитета, отменой и ослаблением карантинных мероприятий, безразличным и даже пофигистическим отношением некоторых людей к рекомендациям, даже игнорирование их, и низкими темпами вакцинации», — объяснил он.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС научат управлять коллективом, муниципалитетом, регионом или страной

Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС научат управлять коллективом, муниципалитетом, регионом или страной

Горняк22
1 час Ago
Работа в городских и государственных органах требует междисциплинарных знаний, практических умений, развитых коммуникативных навыков. За ними на кафедру государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС...
Алтапресс: Студентка Алтайского филиала РАНХиГС: «Академия – это мое самое большое вдохновение»

Алтапресс: Студентка Алтайского филиала РАНХиГС: «Академия – это мое самое большое вдохновение»

Горняк22
1 день Ago
Ольга Коврова, студентка второго курса направления «Государственное и муниципальное управление» Алтайского филиала РАНХиГС, поделилась с абитуриентами впечатлениями от учебной и студенческой жизни в Академии. Ольга...
Алтапресс: Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС организует практики и стажировки для студентов

Алтапресс: Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС организует практики и стажировки для студентов

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском филиале РАНХиГС можно получить квалифицированную комплексную помощь в вопросах профессиональной ориентации, трудоустройства и построения карьеры. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС. Фото из...

Читать по теме:

ВТОПЕ: