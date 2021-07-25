ГОРНЯК22 25.07.2021
Образование

Горняк22: Ученые объяснили, могут ли заразиться бразильским штаммом COVID-19 привитые

Горняк22
11 часов Ago

Российские эксперты рассказали, что можно ожидать от бразильского «гамма»-штамма коронавируса. В том числе, как он влияет на привитых.

Как отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, любой вирус способен «пробить» иммунную систему. И если иммунитет не готов к встрече с инфекцией, то организм может серьезно пострадать. Врач добавила, что эта разновидность очень заразная, однако с меньшей летальностью.

Эксперт пояснила, что если человек привит, то это не дает гарантии, что он не заболеет, однако инфекция не нанесет большой вред, пишут РИА Новости.

«Никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные», — пояснила эксперт.

Ранее в научном центре «Вектор» сообщили, что в России выявили «гамма»-штамм COVID-19. Специалисты  отметили, что бразильская мутация является очень заразной. Однако сегодня случаи ее выявления на территории России единичные.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Студентка Алтайского филиала РАНХиГС: «Академия – это мое самое большое вдохновение»

Алтапресс: Студентка Алтайского филиала РАНХиГС: «Академия – это мое самое большое вдохновение»

Горняк22
11 часов Ago
Ольга Коврова, студентка второго курса направления «Государственное и муниципальное управление» Алтайского филиала РАНХиГС, поделилась с абитуриентами впечатлениями от учебной и студенческой жизни в Академии. Ольга...
Алтапресс: Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС организует практики и стажировки для студентов

Алтапресс: Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС организует практики и стажировки для студентов

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском филиале РАНХиГС можно получить квалифицированную комплексную помощь в вопросах профессиональной ориентации, трудоустройства и построения карьеры. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС. Фото из...
Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС можно повысить квалификацию по программе «Медиация. Базовый курс»

Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС можно повысить квалификацию по программе «Медиация. Базовый курс»

Горняк22
2 дня Ago
Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС продолжает реализацию федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В июле открылся набор в группу повышения...

Читать по теме:

ВТОПЕ: