ГОРНЯК22 24.07.2021
Образование

Горняк22: В Алтайском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых людей

Горняк22
6 часов Ago

Обязательная вакцинация вводится в Алтайском крае для некоторых групп жителей

Об этом сообщила главный санитарный врач региона Ирина Пащенко на рабочем совещании у Губернатора Алтайского края.

Виктор Томенко обсудил с главным санитарным врачом и главой регионального Минздрава текущую эпидситуацию в Алтайском крае, а также принимаемые меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

«Наша задача — оценить обстановку, которая за неделю складывалась, что у нас происходит с точки зрения развития эпидситуации. Как работают принятые нами меры, и есть ли необходимость что-то изменять в существующем положении вещей», — отметил Виктор Томенко.

Главный санитарный врач Ирина Пащенко сообщила Губернатору о том, что на территории Алтайского края регистрируется рост заболеваемости в течение 7 недель. Среди заболевших преобладают люди трудоспособного возраста. Преимущественно отмечается циркуляция коронавирусной инфекции типа «дельта». Количество выявленных заражений на рабочих местах выросло уже до 17%, в начале «третьей волны» показатель составлял всего 1%.

Ирина Пащенко подчеркнула важность сохранения существующих мер профилактики распространения ковида — отмена массовых мероприятий, снижение наполняемости залов, сохранение масочного режима и выполнение прочих базовых требований Роспотребнадзора. И необходимость продолжения вакцинации в регионе. Сейчас в регионе привито всего 40% населения.

Поэтому сегодня подписано постановление главного государственного санитарного врача Алтайского края о вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан.

Это будут работники сфер:

  • торговли
  • общественного питания
  • образования
  • здравоохранения
  • социальной защиты и социального обслуживания
  • жилищно-коммунального хозяйства
  • энергетики
  • оказания услуг — банковских, связи, санаторно-курортных и туристических
  • размещения для временного проживания
  • по перевозке населения общественным транспортом и такси
  • бытовых
  • спортивно-оздоровительных.

Вакцинация также становится обязательной для:

  • государственных гражданских служащих
  • муниципальных служащих
  • работников органов власти
  • работников местного самоуправления
  • сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС
  • сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Среди данных профессиональных групп планируется привить не менее 60% работников, вводятся и сроки вакцинации: первую дозу вакцины они должны получить до 22 августа, вторую дозу — не позднее 19 сентября.

 Ответственность за исполнение постановления возлагается на работодателей, за неисполнение грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций. Эффективность вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, вся система здравоохранения работает с достаточно серьезным напряжением. Загруженность коечного фонда достигла 83% (общее количество коек – 4670), среди заболевших коронавирусом примерно у 16% пациентов заболевание протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме. При этом отмечаются лишь единичные случаи госпитализации пациентов, которые прошли вакцинацию. У таких пациентов заболевание протекает в легкой форме. Дмитрий Попов проинформировал Губернатора края о том, что в связи с принятием постановления об обязательной вакцинации медицинские учреждения будут готовы справиться с возрастающей нагрузкой. В крае работает 112 мобильных пунктов вакцинации, которые готовы приехать на предприятия и в организации по заявкам работодателей.

Постановление главного санитарного врача Алтайского края о вакцинации отдельных групп граждан будет опубликовано 27 июля и с этого времени вступит в силу. Аналогичные решения уже приняты более чем в половине регионов Сибири, отмечалось в ходе рабочего совещания.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС организует практики и стажировки для студентов

Алтапресс: Центр карьеры Алтайского филиала РАНХиГС организует практики и стажировки для студентов

Горняк22
6 часов Ago
В Алтайском филиале РАНХиГС можно получить квалифицированную комплексную помощь в вопросах профессиональной ориентации, трудоустройства и построения карьеры. Студенты Алтайского филиала РАНХиГС. Фото из...
Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС можно повысить квалификацию по программе «Медиация. Базовый курс»

Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС можно повысить квалификацию по программе «Медиация. Базовый курс»

Горняк22
1 день Ago
Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС продолжает реализацию федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В июле открылся набор в группу повышения...
Алтапресс: Инструкторов по бережливому производству подготовили на крупных предприятиях Алтайского края

Алтапресс: Инструкторов по бережливому производству подготовили на крупных предприятиях Алтайского края

Горняк22
3 дня Ago
Предприятия Алтайского края продолжают получать кадры для практического обучения сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства в рамках реализации...

Читать по теме:

ВТОПЕ: