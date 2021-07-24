Горняк22: Более 30 тысяч детей в Алтайском крае пойдут 1 сентября в первый класс

Алтайские школы примут 1 сентября около 30 тысяч первоклассников.

Вопросы приема детей в школу и предоставления мест обсудили на совещании в Министерстве образования и науки Алтайского края. Открывая его, министр образования и науки Максим Костенко подчеркнул, что ни один ребенок в Алтайском крае не останется без школы — без обучения и воспитания.

«Сегодня государство все больше и больше мер социальной поддержки направляет на семьи с детьми. На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Президент России Владимир Путин отметил, что меры по поддержке семей с детьми будут увеличиваться. Что касается обеспечения первоклассников местами в школах краевой столицы, отмечу, что мы неоднократно обращались в городскую администрацию и градостроительный совет, чтобы реанимировать практику планирования жилой застройки параллельно с развитием социальной инфраструктуры», — отметил Максим Костенко.

О создании в школах новых учебных мест рассказала заместитель министра Лариса Терновая.

«Надо отметить, в крае идет масштабная работа по созданию новых мест. За счет строительства, оптимизации и проведения капитальных ремонтов муниципальными образованиями создано более 10 тысяч новых мест», — пояснила Лариса Станиславна.

За период с 2018 по 2020 годы в Алтайском крае открыли 8 новых школ на 2592 ученика. В 2021 году идет строительство еще 8 школ на 3240 мест.

«Да, есть некоторые вопросы, которые мы сегодня должны решить вместе с родителями. За последние 5 лет рост количества детей в школах города Барнаула более 12 000. Это серьезное количество. В этом году мы ожидаем прирост до 2500 ребят. В Барнауле 87 школ, в которых обучается более 83 тысяч детей. 84 образовательных организации ведут прием первоклассников», – отметил председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль.

Напомним, сейчас в школы Барнаула зачислено 9 444 детей, всего в городе почти 10 тысяч мест для первоклассников.

Поручение Министерству образования и науки изучить ситуацию с предоставлением школьных мест дал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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Алтайская правда