Горняк22: Электроснабжение в ковидных госпиталях Барнаула взяли под особый контроль
Ковидные госпитали Барнаула будут обеспечивать бесперебойным электричеством.
19 медицинских учреждений Барнаула энергетики взяли на особый контроль. Среди них есть те, которые уже действуют как ковидные, и те, что находятся в резерве. Такой контроль необходим, чтобы обеспечить больницам с установленными аппаратами ИВЛ бесперебойное электроснабжение.
Как сообщает пресс-центр мэрии, Министерство промышленности и энергетики Алтайского края поручило курировать вопрос электроснабжения в больницах края всем региональным энергокомпаниям.
Барнаульских больницы проверили на наличие альтернативных источников питания и генераторов.
Также специалисты Барнаульской сетевой компании, которой поручено контролировать больницы краевой столицы, убедились в исправности электрооборудования трансформаторных подстанций, от которых осуществляется электроснабжение больниц. Замечаний не выявили. В ходе проверки установили, что все лечебные учреждения Барнаула оснащены запасными источниками питания.
Очень важно обеспечить медучреждения непрерывным потоком электроэнергии. Это отметил и генеральный директор БСК Андрей Лавринец:
«Еще на этапе строительства, когда объекту подключают электричество, ко всем медучреждениям обязательно подводят две кабельные линии – основную и резервную. Наличие дизель-генераторных установок требуется при возникновении аварийной ситуации, чтобы персонал больницы мог оперативно отреагировать и автономно запустить генератор.
Работа такой установки компенсирует время, которое требуется энергетикам для переключения объекта с основной линии на резервную. Длится данная процедура не более 40 минут, но для медицинских учреждений это время без электроэнергии может привести к весьма критичным последствиям».
Барнаул