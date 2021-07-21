Горняк22: Более полумиллиарда рублей дополнительно выделят образовательным учреждениям Алтайского края

Учреждениям образования Алтайского края дополнительно выделят более полумиллиарда рублей на улучшение материально-технической базы.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко одобрил предложение о выделении из краевого бюджета дополнительно 548,2 миллионов рублей для краевых и муниципальных учреждений образования.

Денежные средства планируется потратить на капитальный ремонт, приобретение школьных автобусов и оборудования для предметных кабинетов, а также на внедрение и развитие цифровых технологий.

Ранее мы уже писали, что на ремонт детских садов и школ в 2021 году планируется потратить более 1 млрд. рублей.

Алтайская правда