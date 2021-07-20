Горняк22: 266 заражений и 17 смертей: ситуация с ковидом в Алтайском крае остаётся сложной

За минувшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 266 человек. 39 выздоровели, 17 – умерли.

На 19 июля в госпиталях лечатся от коронавируса 3 300 пациентов, от похожей на него пневмонии – 608 человек. Ещё 721 пациент с пневмонией и 92 «бессимптомника» лечатся амбулаторно. Количество тяжелобольных достигло 692 человек, из них на ИВЛ находятся 216.

Минздравом края развернуто 4 620 коек, кислородом оснащены 3 332, ИВЛ – 318. В резерве: 712.

Всего в регионе заболели 58 822 человек, включая 3 963 детей. 14 621 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 35 976 – у заболевших ОРВИ, 8 225 – у «бессимптомников». 47 973 человек выздоровели, 3 711 – умерли (все взрослые).

На утро 19 июля вакцинировалось 436 224 человека. 126 540 получили первую прививку, 309 684 привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда