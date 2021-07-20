ГОРНЯК22 20.07.2021
Образование

Горняк22: Больше 1 млрд рублей потратят на ремонт школ и детских садов в Алтайском крае

Горняк22
11 часов Ago

В Алтайском крае ремонтируют образовательные объекты — 90 школ, 30 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования. На реконструкцию потратят более 1 млрд рублей.

В 2021 году в регионе проходит капитальный ремонт образовательных учреждений. На него планируется потратить более 1 млрд рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского края.

Первым делом заменяют оконные блоки на пластиковых стеклопакетах, ремонтируют кровлю и системы отопления. Обновленный внешний вид будет у фасадов зданий, пищеблоков, обеденных и спортивных залов.

В остальных образовательных организациях региона к новому учебному году запланировано проведение косметического ремонта.

Отмечается и то, что в этом году за счет средств федерального бюджета благоустраивают здания школ в Павловском и Заринском районах.

Алтайская правда

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