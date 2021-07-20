Горняк22: 10 тысяч первоклассников готовы принять школы Барнаула

Вопросы укомплектованности школ Барнаула обсудили на оперативном совещании правительства Алтайского края. В первый класс в этом году пойдут 9,5 тыс. детей, всего создано 9,9 тыс. мест.

Не всем первоклассникам хватило мест в школах по месту жительства – 340 детей будут распределены в соседние школы, решается вопрос о распределении еще 50 детей. Речь идет о школах №137, 136, 133, а также о школе №98 в пригородном поселке Власиха. Власти города планируют организовать подвоз в школу №50 детей, проживающих рядом со школой №98.

«В настоящее время муниципалитетом организована так работа, что адрес закреплен не за одной конкретной школой, а несколько школ закреплены за адресами. Это связано с тем, что количество детей, претендующих на первые классы в некоторых школах, было сверх тех возможностей , которые эти школы могут принять», — пояснил на заседании Министр образования и науки Максим Костенко.

Виктор Томенко поручил министру образования более внимательно изучить ситуацию с предоставлением школьных мест для первоклассников.

«Большая часть первоначально возникших сложностей снята. Но надо поставить точку в этом вопросе. Все ребятишки в Барнауле должны пойти в первый класс, пойти в оптимально размещенные школы. Прислушаться надо к родителям там, где они говорят, что первокласснику нужно две дороги переходить или что-то такое. Посмотреть, как это всё должно работать и успокоить эту ситуацию — задачу такую ставлю! Это, конечно, работа городских властей, но под вашим присмотром и общим руководством!», — подчеркнул Виктор Томенко.

Фото: Антон Червяков

Барнаул

Алтайская правда