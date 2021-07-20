Горняк22: Прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ продлят до 25 июля

Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края сообщает о продлении заявочного этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Эта премия проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» на платформе «DOBRO.RU». #МЫВМЕСТЕ – это продолжение акции взаимопомощи и наследием Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Основная цель премии – выявление лидеров социальных изменений из числа представителей некоммерческих организаций, волонтерского движения, бизнеса и сфера медиа для поддержки социальных инициатив.

Премия проходит по четырем конкурсным трекам:

Волонтеры и НКО — лучшие проекты волонтеров, гражданских активистов и НКО (трек состоит из восьми номинаций; победители от 14 до 17 лет получат грантовую поддержку на развитие проекта до 600 тысяч рублей, лауреаты трека от 18 лет и организации – до 2,5 млн рублей).

Бизнес — лучшие программы в области корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития и корпоративного волонтерства.

Медиа — лучшие материалы социальной журналистики.

We are together — международное сотрудничество и вклад в решение глобальных проблем в своих странах.

Заявки на участие в Премии принимаются до 25 июля 2021 года на сайте премия.мывместе.рф.

Для получения консультации в рамках подготовки заявки на участие в Премии можно обратиться в АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» — региональный ресурсный центр добровольчества по телефонам горячей линии: 8 (3852) 55–94–68, 8 (3852) 55–94–87, +7 960 963–33–00.

Алтайская правда