Горняк22: Школу на 140 мест строят в Троицком районе

В селе Заводское Троицкого района в рамках нацпроекта «Образование» строится школа на 140 учащихся. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели направлено более 250 млн рублей.

Работы идут по нескольким направлениям: одновременно осуществляется строительство, облицовка и внутренняя отделка, пишет пресс-служба регионального Министерства образования.

На первом этаже разместят классы начальной школы и предметные кабинеты, медицинский блок, мастерскую, столовую, спортивный зал. На втором этаже оборудуют классы для старших школьников, а также читальный и актовый залы.

Помимо здания на территории возведут собственную модульную котельную, гараж для школьного автобуса и овощехранилище.

На строительство школы из федерального и краевого бюджетов направлено более 250 млн рублей.

Фото: Минобразования Алтайского края

Троицкий район

Алтайская правда