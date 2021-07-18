ГОРНЯК22 18.07.2021
Образование

Горняк22: Участники Всероссийского конкурса «Твой Ход» приступили к решению кейсов

Горняк22
8 часов Ago

Участники второго этапа Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приступили к выбору направлений и решению первых заданий. Им предложено 34 кейса по 11 направлениям. Конкурсантам предстоит решить перспективные и наиболее востребованные обществом задачи, поставленные партнерами проекта.

Так, участники будут заниматься развитием арктических городов и созданием курортов будущего, построением «умной» спортплощадки, атомной станции или железнодорожного вокзала. Кроме того, им предстоит стандартизировать работу чат-ботов, проанализировать глобальное изменение климата и другое.

Для того чтобы помочь молодежи структурировать решение в личных кабинетах запущена образовательная программа «Акселерация решений». Она состоит из восьми коротких видеоуроков.

Справиться с поставленными задачами необходимо до 27 июля. В третий этап (полуфинал) выйдут 10 тыс. человек. Всего же заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов со всей страны.

Победители Всероссийского конкурса «Твой Ход» станут известны в ноябре 2021 года. 200 студентов получат премии в размере 1 млн рублей. Кроме того, 50 топ-победителей получат дополнительные гранты в 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи.

Алтайская правда

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