ГОРНЯК22 17.07.2021
Образование

Горняк22: Антипривочники ни при чём: названа истинная причина роста заболеваемости

Горняк22
4 часа Ago

Эксперт Роспотребнадзора рассказал, в чем причина резкой вспышки коронавируса.

Увеличение случаев заражения COVID-19 в России связано с появлением новых штаммов вируса. А именно, со сменой доминирующего вида.

Такое мнение озвучил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом сообщает ТАСС.

Сложившаяся эпидобстановка в стране обусловлена сменой разных генновариантов вируса. А каждое изменение доминирующего геноварианта обычно сопровождается повышением заболеваемости. Этот этап как раз и переживает Россия.

Горелов также отметил, что уровень заболеваемости будет оставаться стабильно высоким на протяжении одного-двух месяцев после того, как будет зафиксировано максимальное суточное число заразившихся.  А уже после этого стоит ожидать снижение заболеваемости.

Александр Горелов полагает, что соблюдение санитарных правил и вакцинация помогут победить вирус в глобальном плане.

Алтайская правда

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