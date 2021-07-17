Горняк22: Антипривочники ни при чём: названа истинная причина роста заболеваемости

Эксперт Роспотребнадзора рассказал, в чем причина резкой вспышки коронавируса.

Увеличение случаев заражения COVID-19 в России связано с появлением новых штаммов вируса. А именно, со сменой доминирующего вида.

Такое мнение озвучил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом сообщает ТАСС.

Сложившаяся эпидобстановка в стране обусловлена сменой разных генновариантов вируса. А каждое изменение доминирующего геноварианта обычно сопровождается повышением заболеваемости. Этот этап как раз и переживает Россия.

Горелов также отметил, что уровень заболеваемости будет оставаться стабильно высоким на протяжении одного-двух месяцев после того, как будет зафиксировано максимальное суточное число заразившихся. А уже после этого стоит ожидать снижение заболеваемости.

Александр Горелов полагает, что соблюдение санитарных правил и вакцинация помогут победить вирус в глобальном плане.

Алтайская правда