Горняк22: Оздоровительную кампанию не планируют отменять из-за случаев ковида в лагерях Алтайского края

В загородных лагерях Алтайского края этим летом должны пройти четыре смены, в некоторых даже пять из-за сокращения их продолжительности до 14 дней. Об этом сказал министр образования и науки региона Максим Костенко.

Напомним, на этой неделе стало известно о случаях заражений коронавирусной инфекцией в лагерях Шипуновского и Бийского районов. Сообщалось, что в одном случае заболел ребенок, в другом сотрудники, но из-за своевременных мер распространения инфекции удалось избежать.

Сегодня в лагерях края 70 тысяч человек и всего три случая [заражения]. Взрослые были выявлены, поскольку ПЦР-тест на въезд и выезд сдают все – независимо от того, вакцинирован человек, имеет антитела или переболел, – говорит Максим Костенко. – В Шипуновском и Бийском районах как раз сработал этот защитный механизм. Кроме того, у нас обязательно есть 4–5 дней пересменки, чтобы полностью обработать лагерь.

Министр также добавил, что е наполняемость лагерей увеличена с 50 до 75 процентов, и в этом изменений тоже не предвидится.

Алтайская правда