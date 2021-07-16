Горняк22: Минобрнауки проведет эксперимент по внедрению образовательных сертификатов для студентов вузов

Минобрнауки России планирует провести эксперимент по обучению студентов высших учебных заведений на основе образовательных сертификатов в 2022–2024 годах. Цель эксперимента – улучшение качества образовательных программ и поддержание конкуренции между вузами.

Как сообщает ТАСС, Министерство планирует внедрить два вида сертификатов. Первый — для победителей и участников Всероссийских и международных олимпиад среди школьников. Второй – для обучающихся по программам высшего образования. Эти сертификаты могут дать возможность изучать отдельные дисциплины в разных вузах-партнерах.

Эксперимент должен помочь наладить финансовые взаимодействия между вузами, а также повысит мобильность обучающихся. В основе взаиморасчетов между вузами будет лежать принцип «деньги следуют за студентом». Талантливые поступающие – победители и призеры олимпиад — получат возможность выбора высшего учебного заведения без учета распределения бюджетных мест.

На данном этапе проект постановления правительства находится на межведомственном согласовании. Затем будет представлен для общественного обсуждения.

Алтайская правда