ГОРНЯК22 16.07.2021
Образование

Горняк22: В Алтайском крае почти 30% учителей поставили прививку от COVID-19

Горняк22
14 часов Ago

Около 30 процентов учителей в Алтайском крае полностью привиты от коронавируса.

Об этом рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко. По его словам, решение об обязательной вакцинации учителей может быть принято только оперативным штабом по коронавирусу и по рекомендации Роспотребнадзора. Однако он полагает, что в августе, когда педагоги будут выходить из отпусков, темпы вакцинации могут увеличиться.

«Многие педагогические работники у нас переболели в течение шести месяцев, и у них высокие антитела, то есть к этим 30 процентам нужно прибавить еще и эту группу», — говорит Костенко. – «Но к сентябрю процент привитых, я думаю, будет расти. Учителя ответственны, они понимают, что нужно самому быть защищенным и защитить детей, которые сидят в классе».

Он также выразил уверенность, что при соблюдении нынешних противоэпидемических правил в школах края в новом учебном году удастся избежать «удаленки».

Алтайская правда

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