ГОРНЯК22 16.07.2021
Образование

Горняк22: 54 выпускника из Алтайского края сдали ЕГЭ на 100 баллов

Горняк22
14 часов Ago

В Алтайском крае 54 одиннадцатиклассника получили высшие баллы за Единый госэкзамен.

Об этом рассказал министр образования и науки края Максим Костенко на пресс-конференции, посвященной завершению учебного года и результатам итоговой аттестации. По его словам, лидирует Барнаул, где высшие результаты получили 27 человек.

«В этом году меньше процент детей, не преодолевших пороговых значений, а по ряду предметов мы отмечаем рост средних баллов», – сказал министр. – «Так, много говорили про сложную профильную математику, но мы видим, что средний результат по ней вырос почти на 3 балла. Особенно радует рост количества ребят, сдававших информатику и ИКТ, и их средний балл, который тоже подрастает, поскольку в этом году предмет впервые сдавался в компьютерной форме. А дальше таким образом будут эволюционировать физика, биология и химия».

По словам Костенко, сравнивать количество 100-балльников с 2020-м невозможно, так как в прошлом году в условиях пандемии сдавать ЕГЭ в регион вернулись учащиеся школ при московских и питерских вузах, и рост количества наивысших результатов в крае был «взрывным». Но в 2019-м году стобалльников в крае было 40.

При этом министр отметил, что уменьшилось количество зафиксированных нарушений на экзамене: восемь против 13 в прошлом году (из них шесть человек поймали со шпаргалками).

Алтайская правда

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