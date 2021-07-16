Горняк22: Министр образования Алтайского края сообщил об изменениях в ОГЭ

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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал о том, что ждёт школьников и как изменился экзамен для девятиклассников.

В этом году впервые изменился формат и содержание заданий основного государственного экзамена (ОГЭ), который сдают выпускники 9 классов. С этим, по словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, могли быть связаны «сложности субъективного характера».

Некоторые барнаульские учителя сообщали «АП» о низких результатах девятиклассников. Костенко объясняет:

«Мы сегодня стремимся попасть в десятку лучших стран по качеству общего образования, это цель национального проекта. А современное образование заточено не на накопление знаний, умений и навыков, а на формирование компетенций и умение их использовать в нестандартных ситуациях. То есть на формирование функциональной грамотности. Так вот, ОГЭ в этом году впервые был построен в методологии функциональной грамотности. И сложности были вызваны тем, что дети много знают, но не умеют применять эти знания».

По словам министра, всероссийские проверочные работы, которые школьники сдают, начиная с 4 класса, тоже полностью переходят на оценку функциональной грамотности, и дети к этому постепенно привыкнут.

«Рано или поздно это будет и в контрольно-измерительных материалах на ЕГЭ», – подчеркивает Костенко.

При этом говорить об общем снижении образовательных результатов, по его словам, нельзя:

«Часто говорят о том, что была «удаленка», значит, дети чего-то недополучили, где-то недоучили. Но мы таких закономерностей не видим».

Алтайская правда