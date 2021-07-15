Горняк22: Путеводный «Сириус»: алтайские школьники смогут получить допобразование нового поколения

40 школьников со всего Алтайского края смогут улучшить свои знания в области точных наук: в конце июля в центре «Талант22» пройдет набор на летнюю физико-математическую смену.

Этот центр – региональное представительство сочинского образовательного центра «Сириус». Сегодня это один из лидеров российского образования нового типа, ориентированного на интересы и таланты конкретной личности. О своем видении образования будущего рассказала в интервью «Российской газете» руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

«Образование – это счастье, — говорит Елена Шмелева, — Многие дети, да и их родители тоже, возможно, не согласятся. Бесконечные домашние задания, тесты, уроки допоздна… Порой стрессы и слезы детей – какое это счастье?».

Но руководитель центра «Сириус» уверена: в России сегодня формируется новая образовательная модель, которая позволит сделать образование естественным и мотивирующим.

Одна из главных задач «Сириуса», созданного в 2015 году в рамках федерального проекта нацпроекта "Образование", раннее выявление и развитие детских талантов. Ежегодно около 800 ребят со всей страны обучаются в центре, повышая свои знания и умения в самых разных областях. «Сириус» воплощает модель обучения, за которой – будущее.

«Необходимо сделать так, – говорит Елена Шмелева, – чтобы российская система образования позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу (языку, исторической памяти, искусству, науке и спорту, новым технологиям), к программам дошкольного и дополнительного образования. При этом подход к обучению должен быть индивидуальным».

Это значит – у педагогов также должно быть достаточно времени, сил, мотивации. Вдохновение требуется и самим детям. Одно из решений, по мнению Елены Шмелевой, – свести к минимуму формальности:

«Нам действительно пора вернуться к вопросу о снижении учебной нагрузки на школьников. Последовательного уменьшения количества формальных проверок, контрольных работ, мониторингов. Давайте не будем заблуждаться – даже самые тщательные формальные проверки не могут ничего сделать сами по себе. Вместо повышения качества образования они лишь притупляют ощущение ответственности за будущее детей, которая лежит на каждом из нас».

Центры для одаренных детей работают сегодня по всей стране. Причем обучение в них преимущественно бесплатно: государство стремится помогать развивать способности подрастающего поколения.

По данным Минобрнауки Алтайского края, в регионе действует более 40 «точек роста» для школьников, скоро откроют еще около 150 подобных. Действует ключевой центр развития детей «Дом научной коллаборации», центр цифрового образования детей «IT-куб», детский технопарк «Кванториум.22». В 2020 году начало работу и представительство «Сириуса» в Алтайском крае – региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Талант22».

Это – часть глобальной сети центров, одна из главных задач которых – обеспечить школьников образованием независимо от того, в какой части страны они проживают. Детям в Алтайском крае доступны те же учебные программы, то же оборудование, что и ученикам из центральных регионов.

Принцип «Сириуса» – всестороннее развитие. Детям с музыкальными и спортивными талантами здесь уделяют так же много внимания, как будущим инженерам и программистам. Так, недавно на базе «Талант22» прошел театральный пленер, а скоро будет смена для математиков.

Татьяна Денисенко, руководитель центра «Талант22», объясняет: школьникам доступны и профильные смены, и краткосрочные сборы, и продолжительные курсы, с использованием как дистанционных, так и очных форм работы. Особенность центра – использование местной специфики.

«Мы учитываем наш краеведческий материал, развиваем туризм, агроэкологию – то, что для нашего края актуально», — говорит Татьяна Денисенко.

Принимают, правда, не всех. Учитываются портфолио ученика, победы на олимпиадах. Проходит претендент и вступительный экзамен — не слишком сложный, но достаточный, чтобы определить: школьник нацелен на дальнейшие занятия наукой, спортом или искусством. Если школьник желает учиться в сочинском центре, то пройти заочную часть отбора он может на базе «Талант22», и отправиться на обучение в сам «Сириус». Такой возможностью этим летом воспользовалось 8 юных жителей нашего региона.

Алтайская правда