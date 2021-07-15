Горняк22: АлтГТУ попал в рейтинг вузов России по успешности трудоустройства выпускников

Составлен рейтинг российских вузов, выпускники которых наиболее успешно трудоустраиваются. Единственным алтайским вузом, попавшим в этом список, стал АлтГТУ, который набрал 112,7 баллов и вышел на 14-е место.

Онлайн-платформа по поиску работы hh.ru подготовила первый региональный рейтинг вузов, выпускники которых успешно находят работу. Для этого специалисты компании проанализировали 3,9 миллионов резюме за 2020 и первую половину 2021 года. Оценивалось более 300 российских вузов по зарплатным ожиданиям студентов, доле выпускников, претендующих на позиции высшего менеджмента, общего количества резюме и др.

Больше всего баллов набрал Уральский федеральный университет из Екатеринбурга (135,9 баллов). Среди сибирских вузов самое высокое место в рейтинге занял Сибирский федеральный университет из Красноярска – шестое место и 116,0 баллов. Единственным алтайским вузом, который попал в топ-20, стал Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, который набрал 112,7 баллов и вышел на 14-е место.

Новосибирская область вошла в пятерку регионов по общему количеству вузов в рейтинге – в топ попали 12 вузов, а также заняла третье место по количеству резюме в сфере «Высший менеджмент» .

Также эксперты отметили, что наибольшими зарплатными ожиданиями отличаются выпускники медицинских и технических вузов, наименьшими – специалисты аграрных и педагогических. На руководящие должности претендуют чаще всего выпускники технических и гуманитарных учебных заведений.

Алтайская правда