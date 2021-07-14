ГОРНЯК22 14.07.2021
Образование

Горняк22: С 14 июля в Барнауле открыли пункты вакцинации в торговых центрах и на автовокзале

Горняк22
28 минут Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

C 14 июля в Барнауле открылись дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Они начнут работать в торгово-развлекательных центрах «Волна», «Весна», «Галактика», а также на барнаульском автовокзале.  

Все дополнительные пункты заработают с 14 июля, и только в ТРЦ «Галактика» — с 15 июля. Горожане смогут поставить прививку ежедневно с 10.00 до 20.00 часов.

Предварительная запись не требуется, и вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди, пишет региональный Минздрав. Перед процедурой каждого осмотрит врач, измерит давление, температуру и сатурацию. Противопоказанием станут симптомы ОРВИ и обострение хронических болезней.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Алтайская правда

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