ГОРНЯК22 11.07.2021
Образование

Горняк22: В России зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса

Горняк22
10 часов Ago

В России зафиксирован очередной печальный рекорд. За прошедшие сутки в стране скончались от коронавируса  752 человека. Это максимальное суточное количество за все время пандемии.

В стране пятый день подряд регистрируют более 700 летальных исходов. Больше всего россиян скончалось в Москве – в столице COVID-19 унес  жизни 108 человек. В Санкт-Петербурге умерли 102 жителя, в Нижегородской и Иркутской областях — по 28, в Краснодарском крае – 22, в Ростовской области — 21.

Общее число смертей за все время пандемии, по данным оперштаба, составило 142 253.

За минувшие сутки в стране было выявлено 25 082 новых случаев заражения COVID-19. День назад их было чуть больше — 25 766. Таким образом, темп прироста за сутки слегка снизился — с 0,45% до 0,44%.

Алтайская правда

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