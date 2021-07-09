Горняк22: Новую школу на 550 мест построят в Барнауле

В столице Алтайского края появится школа, в которую смогут пойти более 500 детей.

К 2024 году в Барнауле на улице Взлётной построят новую школу. Планируется, что учебное заведение сможет принять 550 детей. Будущее новой школы определилось в рамках конкурсного отбора на получении субсидии по программе «Развитие образования в Алтайском крае». Об этом рассказали в региональном Министерстве образования и науки.

Во время строительства школы планируют обеспечивать 24-часовое онлайн-видеонаблюдение. Такие меры принимают, когда объект строительства получает субсидию и располагается в населенных пунктах, где проживает больше 10 тысяч человек.

Барнаул

Алтайская правда