Горняк22: Что происходит с коечным фондом Алтайского края
В Алтайском крае нарастили коечный фонд на фоне ухудшения эпидобстановки по коронавирусу.
Региональный Минздрав рассказал, что на прошлой неделе новые госпитали открылись в:
- Заринской ЦГБ;
- Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства;
- Городской больнице №3 Барнаула;
- Мамонтовской ЦРБ;
- Рубцовской ЦРБ;
- Тальменской ЦРБ.
За неделю добавлена 671 койка. К настоящему времени мощность ковидных стационаров увеличили еще на 487 коек. По последним данным министерства, совокупная мощность госпиталей в Алтайском крае составляет 4 369 коек, из них 2 828 подключено к кислороду (занято 52%), 292 – отведены под реанимационные места (занято 56%). Пациентов с коронавирусом принимают:
- Бийская ЦРБ;
- Павловская ЦРБ;
- Терапевтический корпус Городской больницы №12 Барнаула.