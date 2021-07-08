ГОРНЯК22 08.07.2021
Образование

Горняк22: Что происходит с коечным фондом Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

В Алтайском крае нарастили коечный фонд на фоне ухудшения эпидобстановки по коронавирусу.

Региональный Минздрав рассказал, что на прошлой неделе новые госпитали открылись в:

  • Заринской ЦГБ;
  • Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства;
  • Городской больнице №3 Барнаула;
  • Мамонтовской ЦРБ;
  • Рубцовской ЦРБ;
  • Тальменской ЦРБ.

За неделю добавлена 671 койка. К настоящему времени мощность ковидных стационаров увеличили еще на 487 коек. По последним данным министерства, совокупная мощность госпиталей в Алтайском крае составляет 4 369 коек, из них 2 828 подключено к кислороду (занято 52%), 292 – отведены под реанимационные места (занято 56%). Пациентов с коронавирусом принимают:

  • Бийская ЦРБ;
  • Павловская ЦРБ;
  • Терапевтический корпус Городской больницы №12 Барнаула.

Алтайская правда

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