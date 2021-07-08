Горняк22: В Барнауле пять выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по информатике

24 и 25 июня состоялись выпускные экзамены у одиннадцатиклассников по информатике и ИКТ. По результатам, опубликованным недавно, в Барнауле зарегистрировано пять «стобалльников».

Выпускники четырех барнаульских школ показали высшие результаты: два ученика гимназии №42 и по одному из школ №118, №124,№129.

Как сообщили в комитете по образованию, по результатам ЕГЭ в Барнауле зарегистрирован еще один мультистобалльник. Выпускник Гимназии №42 получил по 100 баллов за экзамен по русскому языку и информатике.

фото: barnaul.org

Алтайская правда