ГОРНЯК22 08.07.2021
Образование

Горняк22: В Барнауле пять выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по информатике

Горняк22
10 часов Ago

24 и 25 июня состоялись выпускные экзамены у одиннадцатиклассников по информатике и ИКТ. По результатам, опубликованным недавно, в Барнауле зарегистрировано пять «стобалльников».

Выпускники четырех барнаульских школ показали высшие результаты: два ученика гимназии №42 и по одному из школ №118, №124,№129.

Как сообщили в комитете по образованию, по результатам ЕГЭ в Барнауле зарегистрирован еще один мультистобалльник. Выпускник Гимназии №42 получил по 100 баллов за экзамен по русскому языку и информатике.

фото: barnaul.org

Алтайская правда

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