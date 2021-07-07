ГОРНЯК22 08.07.2021
Образование

Горняк22: В Бийском районе развернут третий ковидный госпиталь

Горняк22
18 часов Ago

5 июля бийская Центральная районная больница возобновила работу в формате ковидного госпиталя.

Об этом сообщает издание «Бийский рабочий». Ранее в таком статусе районная больница работала в октябре 2020 года.

Как сообщает издание «Наш Бийск», на утро 6 июля во вновь открытом госпитале медицинскую помощь получают уже 27 человек с диагнозом COVID-19.

Это уж третий ковидный госпиталь, который открыли в Бийском районе. Первый находится в корпусе бийской городской больницы №2. Больных коронавирусом также принимают в здании роддома.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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