Горняк22: 7,5 тысяч юных барнаульцев уже записались в первый класс

С 6 июля начался прием заявлений на обучение в первых классах для детей, которые не смогут посещать территориально закрепленную школу. Накануне завершился прием первокласнников, проживающих на закрепленной территории — в школы было принято около 7,5 тысяч будущих учеников.

Родители сами могут выбрать школу для своего ребенка на портале образовательных услуг. Заявления будут принимать, пока есть свободные места в школах, но не позднее 5 сентября. Решение о зачислении первоклассника озвучат в течение пяти рабочих дней. В приеме могут отказать только из-за отсутствия свободных мест, пишет пресс-служба городской мэрии.

Подать заявление о зачислении можно через портал образовательных услуг, при личном обращении родителей, почтой либо с помощью электронки.

Барнаул

Алтайская правда