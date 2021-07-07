ГОРНЯК22 08.07.2021
Образование

Горняк22: 7,5 тысяч юных барнаульцев уже записались в первый класс

Горняк22
18 часов Ago

С 6 июля начался прием заявлений на обучение в первых классах для детей, которые не смогут посещать территориально закрепленную школу. Накануне завершился прием первокласнников, проживающих на закрепленной территории — в школы было принято около 7,5 тысяч будущих учеников.

Родители сами могут выбрать школу для своего ребенка на портале образовательных услуг. Заявления будут принимать, пока есть свободные места в школах, но не позднее 5 сентября. Решение о зачислении первоклассника озвучат в течение пяти рабочих дней. В приеме могут  отказать только из-за отсутствия свободных мест, пишет пресс-служба городской мэрии.

Подать заявление о зачислении можно через портал образовательных услуг, при личном обращении родителей, почтой либо с помощью электронки.

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС повысят бизнес-грамотность предпринимателей

Алтапресс: В Алтайском филиале РАНХиГС повысят бизнес-грамотность предпринимателей

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском филиале РАНХиГС стартует обучение в рамках реализации Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края. Обучение....
Горняк22: Алтайский край ужесточил ковидные ограничения

Горняк22: Алтайский край ужесточил ковидные ограничения

Горняк22
2 дня Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ по предупреждению распространения коронавируса Запрещается проведение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами...

Читать по теме:

ВТОПЕ: