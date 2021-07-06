Горняк22: Алтайский край ужесточил ковидные ограничения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ по предупреждению распространения коронавируса

Запрещается проведение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек, в том числе в ночных клубах.

Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости.

Пляжи, имеющие необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, останутся полностью открытыми.

Эпидситуация в крае остаётся сложной. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом превышен вдвое. Болеют, как правило, взрослые. За последнюю неделю дополнительно развёрнута 671 койка, ещё 435 планируется открыть в ближайшие дни в барнаульской горбольнице № 12 и вывести часть корпусов БСМП. Кстати, нагрузка на бригады «скорой помощи» тоже возросла. За неделю зафиксирован прирост на 38%. За сутки в Барнауле принимается около 1300 вызовов при норме 700. Для увеличения количества исследований ПЦР подключены все лаборатории региона. В субботу в Алтайский край поступила очередная партия вакцины «Спутник V», на этой неделе ожидается еще около 38 тысяч комплектов.

«Система здравоохранения у нас испытывает мощнейшую нагрузку и даже перегрузку. Количество людей, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии огромное – около 500 человек. Ситуацию надо останавливать двумя путями: сейчас по максимуму постараться разорвать цепочки передачи вируса, а это делается как раз через то, что мы массовые мероприятия запрещаем, и проведение вакцинации – это вторая часть. Этому вопросу серьезное внимание надо уделять, как с точки зрения готовности системы здравоохранения к этим действиям, так и активности самих жителей края. Это основополагающие вещи, которые сегодня накладывают отпечаток на любые наши планы», — подчеркнул Виктор Томенко.

UPD: Алтайский Минздрав сообщил, что сегодня начала прием пациентов с ковидом ЦРБ Бийска. Также в ближайшие дни планируется открыть ковидный госпиталь в Павловской ЦРБ.

Алтайская правда