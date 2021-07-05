Горняк22: 8 человек умерло за сутки от коронавируса в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 21 человек, умерло 8, все – от COVID-19.

Из вновь заболевших 82 выявлено в Барнауле. 27 человек заболели в Бийске, 15 – в Камне-на-Оби, по 13 – в Новоалтайске и Славгороде, 9 — в Яровом, по 8 – в Заринске и Шелаболихинском районе, 6 – в Ключевском районе.

На 4 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях 2496 человек с ковидом. Еще 494 пациентов проходят лечение с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 416, подключено к аппаратам ИВЛ – 164.

Минздравом края развернуто 3568 коек, в резерве — 578.

Всего в Алтайский край поступило 417 731 комплект вакцины. На утро 4 июня прививается от коронавируса 358 059 человек: 92 211 получили первую прививку, 265 848 полностью привиты.

Алтайская правда