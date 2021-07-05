ГОРНЯК22 06.07.2021
Образование

Горняк22: В Барнауле открываются два новых детских сада на 610 мест

Горняк22
18 часов Ago

5 июля в Барнауле откроются два новых детских сада, которые примут 610 детей, в том числе 270 ясельного возраста. До конца года в краевом центре появятся еще три детских учреждения.

Детские сады-ясли №278 (280 мест) в квартале 2009 и №274 (330 мест) в квартале 2009а начнут принимать детей с сегодняшнего дня. Они построены в рамках  нацпроекта «Демография». На эти цели направлено около 545 млн. рублей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В новых детских садах предусмотрены музыкальный и спортивный залы, изостудия, кабинеты педагога-психолога и логопеда, методкабинет и для индивидуальных занятий. Детские учреждения также оборудованы пандусом, лифтом и туалетной комнатой для инвалидов-колясочников.

Всего в рамках нацпроекта «Демография» в Барнауле откроются 9 новых детских садов. В прошлом году было построено 4, два открываются сегодня, а еще три  появятся до конца года.  Таким образом, за два года дополнительно введут 2795 мест,  из которых 1100 — для детей ясельного возраста.

Сегодня  в Барнауле принимают около 40 тыс. детей 154 муниципальных дошкольных организаций. Обеспечен 100% охват дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет. 

Алтайская правда

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