ГОРНЯК22 04.07.2021
Образование

Горняк22: Москвичей, заболевших ОРВИ, обязали соблюдать самоизоляцию

Горняк22
18 часов Ago

В Москве теперь все случаи ОРВИ  будут рассматриваться как коронавирус. До получение результатов тестирования все больные должны будут соблюдать изоляцию.

Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Требования начинают действовать со 2 июля. Все москвичи, заболевшие ОРВИ, будут рассматриваться как инфицированные коронавирусом.  И до получения результатов тестов должны соблюдать домашний режим.

Также всем заболевшим ОРВИ и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, который дополнит ПЦР на коронавирус.

Алтайская правда

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