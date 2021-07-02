ГОРНЯК22 02.07.2021
Образование

Горняк22: Россиянам разрешили повторно вакцинироваться от коронавируса

Горняк22
10 часов Ago

С 1 июля у жителей Москвы появилась возможность повторно вакцинироваться. Она стала доступна для горожан, которые привились первым компонентом более 6 месяцев назад.

Вакцинироваться еще раз россиянам разрешил Минздрав РФ. Так, москвичи могут выбрать любой препарат, которые доступны в 20 пунктах. Сегодня здесь можно привиться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

За счет средств регионального бюджета закуплена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Она также подходит для повторной вакцинации, независимо от того, какой препарат вводился впервые.

Сегодня не существует определенного маркера защитного уровня антител. Поэтому ВОЗ рекомендует вакцинироваться вне зависимости от уровне иммунитета к заболеванию.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Стулья летят в спину. Как в Алтайском крае детей с умственной отсталостью сначала учат играть, а потом быть взрослыми

Алтапресс: Стулья летят в спину. Как в Алтайском крае детей с умственной отсталостью сначала учат играть, а потом быть взрослыми

Горняк22
10 часов Ago
В России умственной отсталостью той или иной степени страдают, по разным данным, от 0,5 до 3% населения. Однако не всегда диагноз, связанный с интеллектом, неизлечим. Бывают...
Алтапресс: Образование всю жизнь: достаточно ли только диплома?

Алтапресс: Образование всю жизнь: достаточно ли только диплома?

Горняк22
1 день Ago
Преподаватель Алтайского филиала РАНХиГС Ян Меженин, заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, к. соц. н. представляет экспертное мнение...
Алтапресс: СФУ обеспечит общежитиями всех иногородних абитуриентов

Алтапресс: СФУ обеспечит общежитиями всех иногородних абитуриентов

Горняк22
1 день Ago
В 2021 году Сибирский федеральный университет сможет предоставить места в общежитиях всем иногородним абитуриентам. Места будут предоставлены и бюджетникам, и тем, кто поступит на платное...
Алтапресс: Сразу в село. Проректор Алтайского аграрного университета — о том, как готовят кадры для АПК

Алтапресс: Сразу в село. Проректор Алтайского аграрного университета — о том, как готовят кадры для АПК

Горняк22
1 день Ago
Поговорка «Был бы дождичек и гром, и не нужен агроном» ушла в прошлое навсегда. Сельское хозяйство становится все более высокотехнологичной отраслью с внушительными зарплатами и высокими показателями,...
Алтапресс: Как стать востребованным психологом

Алтапресс: Как стать востребованным психологом

Горняк22
2 дня Ago
Продолжаем знакомить абитуриентов с направлениями и образовательными программами Алтайского филиала РАНХиГС. В новом выпуске рубрики «Хочу здесь учиться!» представим направление «Психология». Алтайский филиал...

Читать по теме:

ВТОПЕ: