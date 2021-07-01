ГОРНЯК22 02.07.2021
Образование

Горняк22: Борцы с масками снова остановили движение трамвая в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago

В краевой столице снова возобновились проверки общественного транспорта по соблюдению масочного режима. Днем 29 июня очередной конфликт произошел в трамвае №10, пишет сообщество «Инцидент Барнаул».

Как сообщают очевидцы, в вагон зашли люди с проверкой. Двое пассажиров отказались надевать маски. Поэтому водитель трамвая остановил движение на 10 минут.

Причиной отказа соблюдать масочный режим стали жалобы пассажирки на то, что в маске при жаркой погоде ей становится плохо. Вторая противница средств защиты, по словам свидетелей ссоры в трамвае, кричала, что проверяющие занимаются геноцидом.

«Они потребовал вернуть деньги за проезд», — пишет участница паблика. Но, как оказалось, результата это не принесло. В итоге женщины покинули вагон.

Напомним, проверки соблюдения масочного режима в Алтайском крае усилились из-за резкого роста заболевших COVID-19.

Барнаул 

Алтайская правда

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