ГОРНЯК22 30.06.2021
Образование

Горняк22: Более 327 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

Горняк22
10 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

Порядка четверти взрослых жителей от запланированного полностью вакцинировали в Алтайском крае от коронавируса. По данным на 29 июня, уже 256 тыс. 207 человек получили две прививки.

Еще порядка 71 тысячи поставили первый компонент. Итого речь идет о 327 тыс. 235 жителях, которых охватила иммунизационная кампания против ковида.

Всего иммунизационная кампания должна охватить порядка 1,1 млн взрослых жителей. На территории региона зарегистрировано порядка 2,3 млн человек.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 376 тыс. 551 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет.

Алтайская правда

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